Het Noord-Hollandse Medemblik heeft veel last van jongeren die spullen vernielen en voor vuurwerkoverlast zorgen. De gemeente en de politie hebben in de afgelopen twee weken tientallen meldingen gekregen, niet alleen over vernielde bushokjes en vuilnisbakken, maar zelfs over „dode vissen die bovendrijven door het afsteken van vuurwerk in de sloot”.