Slachtoffers Ethiopië verdienen verder onderzoek

Het is nog niet zo lang geleden dat westerse landen er bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties op aandrongen om de schendingen van mensenrechten in Ethiopië te onderzoeken. De slachtoffers verdienden gerechtigheid. Er kwam in december 2021 een speciale internationale commissie om onderzoek naar schendingen te doen in Ethiopië, met mandaat van de VN. Deze week liep het verlengde mandaat van de commissie stilzwijgend af, waarmee het werk tot een einde is gekomen. Geen enkel land had namelijk gevraagd om verlenging van het mandaat.