In Gelderland begint deze maand een onderzoek naar vervuiling met PFAS, stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Op ongeveer 150 locaties waar bedrijven met PFAS werk(t)en of waar PFAS-houdend blusschuim is gebruikt, worden grondboringen uitgevoerd om inzicht te krijgen in de risico’s. Het veldonderzoek richt zich vooral op plekken in de buurt van waterwingebieden, woonwijken en speelplaatsen.