Enorme overwinning voor Labour in Schots kiesdistrict

De Britse oppositiepartij Labour heeft in een kiesdistrict in het zuidoosten van Glasgow een enorme overwinning geboekt. Het parlementslid van de Schotse Nationale Partij (SNP) werd gedwongen af te treden naar aanleiding van een overtreding van coronamaatregelen en in de tussentijdse verkiezingen die er vrijdag op volgden, behaalde Labourkandidaat Michael Shanks bijna 60 procent van de stemmen. Labourleider Keir Starmer juichte dat de overwinning ‘seismisch’ is.