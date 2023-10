Commissaris Noord-Holland: hard hoofd in extra asielopgave

De commissaris van de Koning in Noord-Holland betwijfelt of het gaat lukken nog dit jaar 1400 extra asielplekken in de provincie te realiseren. „Ik heb er een hard hoofd in dat we dit gaan halen, ik vind dat verschrikkelijk”, zegt Arthur van Dijk over het verzoek van zijn partijgenoot, demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD). „We krijgen het gewoon niet weggezet. Ik doe mijn best, maar kan niet garanderen dat het lukt.”