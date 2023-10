De Jonge: politiek moet opstaan tegen ‘gevaarlijke onzin’ van FVD

Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) vindt dat meer moet worden opgestaan tegen Forum voor Democratie. Hij zelf deed dat donderdagavond in een debat over het initiatiefvoorstel van FVD voor een referendum waar Nederlanders zelf het initiatief toe kunnen nemen. De Jonge vindt het absurd dat FVD-Kamerleden in de Tweede Kamer een podium krijgen om „idiote complottheorieën uit te serveren. Dan hoor je op te staan en dan hoor je je daar tegen uit te spreken”, zei De Jonge voorafgaand aan de ministerraad.