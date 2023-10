Twee jaar na de val van Kabul is er nog altijd veel onduidelijk over wie wel en wie niet in aanmerking komen voor evacuatie uit Afghanistan. Dat zegt hulporganisatie VluchtenlingenWerk in reactie op het rapport van de commissie-Ruys over de evacuaties uit Afghanistan. „Niet de bureaucratische regels, maar de risico’s die deze mensen lopen zouden leidend moeten zijn”, schrijft de organisatie.