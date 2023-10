Gelderland maakt extra geld vrij voor bescherming tegen wolven

De provincie Gelderland maakt volgend jaar extra geld vrij voor bescherming tegen wolven en compensatie van schade die de dieren aanrichten. Om welk bedrag het precies gaat is nog niet bekend, maar het komt in ieder geval uit een investeringsbudget van 10 miljoen euro. De zogeheten wolvencommissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van de veehouderij, terreineigenaren en gemeenten, brengt hier op korte termijn een advies over uit aan de provincie.