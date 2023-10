Commissie: Kamer had rust moeten bewaren tijdens evacuatie Kabul

Het was goed geweest als de Tweede Kamer tijdens de chaotische evacuatie uit Kabul medio augustus 2021 de rust had bewaard en had gewacht met het stellen van sommige Kamervragen, vindt de commissie-Ruys. Volgens de commissie hielden de Kamervragen ambtenaren op dat moment bezig die ook druk waren met de evacuatie en daarvoor dus minder tijd hadden. Ook was er grote frustratie bij de crisisteams over Kamerleden die zich direct met de evacuatie bemoeiden, of die in de media grote kritiek uitten.