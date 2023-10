Tesla heeft prijzen van twee van zijn populairste modellen, 3 en Y, verlaagd voor consumenten in de Verenigde Staten. De Amerikaanse producent van elektrische auto’s maakt sommige modellen de laatste tijd goedkoper in de hoop meer voertuigen te verkopen, ondanks de hogere rentetarieven en inflatie in dat land. In de afgelopen drie maanden leverde Tesla namelijk minder voertuigen af bij klanten dan verwacht.