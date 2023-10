Bekenden van Marlous en Romy, de vrouw en haar dochter die vorige week omkwamen bij een schietpartij in Rotterdam, en betrokken buurtbewoners kunnen zondag afscheid nemen. Tussen 14.00 en 16.00 uur is er in het Maaspodium mogelijkheid om langs de gesloten kisten te lopen en afscheid te nemen. Dat meldt Namens de Familie, die de familie bijstaat bij mediagerelateerde zaken.