Nieuwe intercity’s nog vaak te laat, NS ziet wel verbetering

De nieuwe intercity’s van NS presteren door ‘kinderziektes’ nog niet significant beter dan de oude treinen op de hogesnelheidslijn (hsl) in de afgelopen jaren deden. Wel zit er volgens de NS een stijgende lijn in en dat stemt het spoorbedrijf tevreden. In de eerste maanden kwam zo’n 60 procent op tijd aan, inmiddels is dat gestegen tot 80 procent, vertelt programmamanager Maarten Bakker aan het ANP. Zo’n 3 procent van de treinen valt uit.