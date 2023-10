Kabinet ontvangt snoeihard rapport over evacuatie Afghanistan

Het kabinet ontvangt vrijdagochtend een rapport met daarin snoeiharde conclusies over de evacuatie vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul in 2021. De onderzoekscommissie, onder leiding van voormalig topambtenaar Maarten Ruys, concludeert onder meer dat Nederland totaal onvoorbereid was op de machtsgreep van de Taliban en de evacuatie die daarna nodig was, meldde het AD donderdag al op basis van bronnen. Mogelijk staan er meer harde conclusies in het rapport.