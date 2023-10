De politiek heeft de afgelopen twintig jaar te weinig gedaan voor gehandicapten, waardoor deze mensen nog steeds tegen dezelfde problemen aanlopen. Dat concludeerde een deel van de Tweede Kamer donderdagavond in een debat over het gehandicaptenbeleid. Zaken als personeelstekort, achterstelling van gehandicapten in het publieke leven en bureaucratie speelden toen ook al, en dat frustreert veel Kamerleden.