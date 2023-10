De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) vindt dat Nederland toe is aan een „fundamentele verandering” van het stelsel van schulden, vorderingen en incasso’s. Nu kunnen verschillende schuldeisers beslag leggen via hun eigen deurwaarder. Volgens de branche zou het beter zijn om over te gaan naar een systeem waarin voor mensen met schulden één coördinerend deurwaarder aangesteld wordt.