Topvrouw IMF: inflatie beteugelen kan zonder mondiale recessie

De kans dat centrale banken de inflatie kunnen beteugelen zonder de wereldeconomie in een recessie te storten lijkt toe te nemen. Dat constateert topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een toespraak in de Ivoriaanse stad Adbidjan. Daarbij waarschuwt ze wel dat er grote verschillen zitten in de groeiramingen die het IMF volgende week zal presenteren. In sommige landen zal de inflatie waarschijnlijk ook nog tot 2025 op een hoog niveau blijven.