De man die in 2021 met een geladen kruisboog het terrein van Windsor Castle binnendrong met als doel koningin Elizabeth te doden, moet negen jaar de gevangenis in. Ook heeft hij een voorwaardelijke straf van nog eens vijf jaar gekregen, melden Britse media. Een rechter in Londen acht hem schuldig aan doodsbedreiging, het bezitten van een wapen en verraad, wegens de intentie om de koningin aan te vallen.