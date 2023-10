Al meer dan duizend veebedrijven met blauwtong in Nederland

Al 1102 veebedrijven hebben een melding gedaan van blauwtong onder dieren op hun bedrijf. Dat blijkt uit een overzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die het aantal meldingen per woonplaats dagelijks bijhoudt op een kaart. Bij achthonderd bedrijven staat de besmetting vast, bij de overige is er een ernstig vermoeden. Alleen uit Zeeland, Limburg en Groningen wordt nog nauwelijks of geen blauwtong op een bedrijf gemeld.