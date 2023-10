Turkije bestookt Koerdische milities in Syrië na aanslag Ankara

Turkije heeft met grondtroepen en luchtaanvallen Koerdische milities in het noorden van Syrië aangevallen, melden Turkse staatsmedia. Ankara noemt het „een offensief gericht op terroristische doelen”. De aanval is een reactie op een zelfmoordaanslag afgelopen weekend in de Turkse hoofdstad waarvoor de verantwoordelijkheid is opgeëist door de terreurbeweging PKK (Koerdische Arbeiderspartij). De PKK opereert voornamelijk vanuit het noorden van Irak, maar Turkije beschouwt Koerdisch-Syrische milities als een verlengstuk van de PKK. Woensdag bestookte Turkije de PKK in het noorden van Irak.