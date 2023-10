De aantallen deelnemers aan de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker blijven dalen, aldus gezondheidsinstituut RIVM. „Deze daling is al jaren aan de gang, met een dieptepunt in coronajaar 2020. Hoewel er in 2021 een herstel te zien was, zijn de cijfers over 2022 weer lager dan voor de coronaperiode”, aldus de organisatie.