Eén op de acht mensen krijgt in het leven ooit een depressie. De kans is groot dat je iemand kent die ermee te maken heeft (gehad). Voor de omgeving is een depressie soms moeilijk te begrijpen. Toch hoef je niet alles te begrijpen om klaar te staan voor je naaste. De belangrijkste boodschap van psychiater Jeroen Kruit is namelijk: probeer er voor iemand ‘te ZIJN’. Hoe doe je dat?