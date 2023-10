De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met kleine winst geopend. Daarmee kreeg het voorzichtige herstel van een dag eerder een vervolg. De olieprijzen krabbelden weer wat op na de stevige daling op woensdag. Shell ging echter verder omlaag. Brouwer Heineken was koploper in de AEX met een plus van 2 procent na een adviesverhoging door zakenbank Kepler Cheuvreux.