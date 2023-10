Bijna helft musea stond aan het eind van 2022 in de min

Bijna de helft van de musea in ons land, 49 procent, had in 2022 een negatief bedrijfsresultaat. „Bij een inflatie van 10 procent zijn de overheidssubsidies voor musea van 2021 naar 2022 slechts 1 procent toegenomen. Omdat veel musea tijdens de coronacrisis flink moesten interen op hun reserves en voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van subsidies, komen veel instellingen in financiële problemen”, verklaart de Museumvereniging.