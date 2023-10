De Britse premier Rishi Sunak ligt onder vuur binnen zijn eigen partij, omdat de aanleg van hogesnelheidslijn HS2 wordt gestaakt. Oud-premier David Cameron voorspelde dat het daardoor in de toekomst lastiger wordt om nieuwe langetermijnprojecten te lanceren. Hij kreeg bijval van voormalig minister-president Boris Johnson, bericht The Guardian. Die krant spreekt over een burgeroorlog binnen de Conservatieve Partij.