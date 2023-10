Demissionair premier Mark Rutte schaamt zich „de ogen uit de kop” dat hij en zijn kabinet niet hebben kunnen voorkomen dat tienduizenden mensen in de financiële ellende zijn gestort. Dat kwam door de Belastingdienst, die de jacht op vermeende fraudeurs had geopend. Dat zei hij na een lang verhoor door de parlementaire enquêtecommissie die in de fraudeaanpak van onder meer Ruttes kabinetten duikt.