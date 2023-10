De politie heeft vijf mensen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij in Assen woensdagmiddag, „of wat daaraan voorafging”. Volgens de politie gaat het mogelijk om een conflict, maar dat staat nog niet vast. Ook is niet duidelijk of de schutter zich onder de vijf arrestanten bevindt, zegt een woordvoerder. De verdachten worden verhoord.