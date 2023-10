Een deel van de Tweede Kamer is teleurgesteld over hoe een vorig jaar aangekondigd meldpunt voor diaspora functioneert, bleek woensdag tijdens een debat over buitenlandse inmenging en beïnvloeding. GroenLinks-PvdA, D66 en VVD willen meer individuele hulp voor mensen in Nederland die geïntimideerd worden door hun voormalige vaderland.