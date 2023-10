COA: net genoeg plek in Ter Apel, opvanglocatie Leeuwarden vol

Om te voorkomen dat er komende nacht mensen buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een deel van de asielzoekers woensdag overgebracht naar de zogeheten wachtkamer in Assen. Ook zijn er mensen overgeplaatst naar reguliere asielzoekerscentra in Nederland. Het WTC-complex in Leeuwarden, dat sinds dinsdag ook dient als wachtkamer voor asielzoekers, is vol, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).