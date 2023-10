Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht is woensdagmiddag aanwezig bij een bijeenkomst voor buurtbewoners over de drie steekincidenten die in korte tijd plaatsvonden in de buurt van de Balijelaan. De slachtoffers van de incidenten waren drie jonge vrouwen. Het gaat volgens een woordvoerder van de gemeente om een laagdrempelige bijeenkomst waar mensen vragen kunnen stellen en hun verhaal kwijt kunnen.