De Consumentenbond hoeft van het gerechtshof in Den Haag een publicatie over misleidende aanbiedingen van reisorganisaties niet aan te passen. Prijsvrij en D-Reizen hadden de Consumentenbond aangeklaagd omdat ze willen dat de organisatie het artikel rectificeert. Het gerechtshof gaf de Consumentenbond hierover ook gelijk in hoger beroep.