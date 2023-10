De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev heeft besloten om donderdag de gesprekken met Armenië over de toekomst van Nagorno-Karabach toch over te slaan. Volgens het Azerbeidzjaanse staatspersbureau APA zegde Aliyev zijn bezoek af omdat er een „anti-Azerbeidzjaanse sfeer” hing rond het overleg, dat plaats zou vinden in het Spaanse Granada. EU-bronnen bevestigen dat de president wegblijft.