Het minimumloon gaat met een extra 1,2 procent omhoog in plaats van de door een Kamermeerderheid voorgestelde 1,7 procent. Dat is althans het voorstel van D66, nu is gebleken dat de voorstellen van politieke partijen om dit plan te betalen, minder opleveren dan gedacht. Vooral het plan om de inkoop van eigen aandelen te belasten is minder lucratief dan de partijen, onder aanvoering van GroenLinks en PvdA, hadden gehoopt.