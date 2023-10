Te veel elektrisch afval belandt bij het huisvuil, terwijl dit eigenlijk apart ingezameld moet worden, meldt Stichting OPEN woensdag. Als apparaten in de kliko gegooid worden, kunnen waardevolle stoffen hieruit verloren gaan. Ook is het mogelijk dat gevaarlijke stoffen daardoor in het milieu terechtkomen, waarschuwt de stichting die namens producenten recycling wil bevorderen.