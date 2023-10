Kevin McCarthy is afgezet als voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij verloor een stemming in het Huis nadat een partijgenoot een motie tegen hem had ingediend. Doordat een groep radicale Republikeinen net als de Democraten tegen McCarthy stemden, had hij niet meer genoeg steun om aan te blijven. Het is de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een Huis-voorzitter wordt afgezet.