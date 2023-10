Er is een oplossing gevonden voor de storing die het treinverkeer van en naar Schiphol tijdens de spits heeft platgelegd, laten ProRail en een woordvoerder van de NS weten. Daardoor kunnen rond 18.00 uur de sprinters van en naar de luchthaven weer rijden. Maar omdat Schiphol een druk knooppunt is en de storing nog niet volledig is verholpen, kan het treinverkeer nog wel „rommelig” verlopen, zegt de NS-woordvoerder.