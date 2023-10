Derde steekincident in Utrechtse buurt, politie maant tot alertheid

Voor de derde keer in een week tijd is in de buurt van de Balijelaan in Utrecht een vrouw met een scherp voorwerp verwond. Volgens de politie zat de dader iedere keer op een fiets, maar zijn er verschillen in het signalement van de verdachte. Of er een verband is tussen de steekincidenten wordt onderzocht. De politie roept mensen op om alert te zijn in de buurt van de Balijelaan en om 112 te bellen bij verdachte situaties of personen.