Een Nederlander is aangehouden in Ierland vanwege de grootste drugsvangst in dat land ooit, schrijven onder meer de BBC en de Irish Times. De 48-jarige man uit Den Haag stond dinsdag met drie anderen voor de rechter vanwege de vondst van ruim 2 ton cocaïne op een schip voor de kust van de stad Cork. De drugs hadden een straatwaarde van ruim 150 miljoen euro.