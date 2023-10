Klanten van Rabobank kunnen vanaf dinsdag geld opnemen uit een automaat zonder dat ze een bankpas in de geldautomaat hoeven te steken. Dit meldt Geldmaat, dat alle pinautomaten in Nederland in handen heeft. Een woordvoerster van Geldmaat meldt dat klanten van andere banken later ook contactloos geld op kunnen nemen. Klanten moeten daarbij nog wel de pincode intoetsen.