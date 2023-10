Zorgen in Zuid-Hollandse Staten om gevolgen brand bij AVR

Heel wat partijen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland maken zich zorgen om de gevolgen van de recente brand bij afvalverwerker AVR in het Rotterdamse havengebied. GroenLinks-PvdA, D66, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SP en Volt hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Ze willen onder meer weten wat de gevolgen van de brand zijn voor de water- en bodemkwaliteit in het getroffen gebied, en vragen het college ook of deze brand voorkomen had kunnen worden.