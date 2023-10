Biologische boeren en voedingswinkels willen dat op de etiketten in de supermarkt komt te staan of genetische technieken zijn toegepast bij de productie. Dinsdag neemt de Tweede Kamer 45.000 handtekeningen in ontvangst die zijn ingezameld met de petitie ‘houd ons voedsel gentechvrij’. De petitie wordt onder andere ondersteund door brancheorganisatie Bionext en Greenpeace.