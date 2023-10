Krant: advertentieloos Facebook kan 10 euro per maand kosten

Meta, het moederbedrijf van Facebook, overweegt klanten in de Europese Unie zo’n 10 euro per maand te vragen als ze die site willen gebruiken zonder reclame. Daar komt mogelijk 6 euro bij als gebruikers ook de betaalde versie van Instagram willen gebruiken, meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Volgens de zakenkrant heeft Meta die plannen gepresenteerd aan Europese toezichthouders, als onderdeel van een ommezwaai om aan strengere privacywetgeving te voldoen.