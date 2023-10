Giro555: bijna 125 miljoen euro opgehaald voor Turkije en Syrië

Op Giro555 is de afgelopen maanden 124,5 miljoen euro binnengekomen voor de slachtoffers van de zware aardbevingen in Turkije en Syrië. Dat laat de organisatie dinsdag weten. Door de aardbevingen in februari kwamen meer dan 50.000 mensen om het leven. Volgens de Turkse overheid zijn meer dan 80.000 gebouwen in het land ingestort of hebben ernstige schade opgelopen. Tienduizenden mensen zijn dakloos. Ook in Syrië is de schade groot. Door het langlopende conflict in dit land waren er al grote groepen vluchtelingen en vormt de veiligheidssituatie een uitdaging voor hulpverleners.