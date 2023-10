Een legerofficier uit de Democratische Republiek Congo (DRC) is door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld vanwege zijn betrokkenheid bij de dood van meer dan vijftig demonstranten in Goma in augustus. Drie andere militairen kregen tot tien jaar gevangenisstraf. De advocaten van de vier veroordeelden hebben gezegd dat ze in beroep gaan tegen de beslissing.