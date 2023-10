De nieuwe coalitie in Den Haag wil zich de komende tijd richten op duurzaamheid, klimaat, dierenwelzijn, bestaanszekerheid en gelijke kansen. „Dat betekent naast inkomen, de zorg voor voldoende huisvesting, een stabiele woonsituatie, gezondheid, kansengelijkheid in het onderwijs en een goede en schone leefomgeving”, schrijven de zes partijen in het collegeakkoord dat ze maandag hebben gepresenteerd.