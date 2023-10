De autoriteiten op de Seychellen hebben de belangrijkste oppositieleider van het land aangehouden tijdens een onderzoek naar hekserij. Leider Patrick Herminie van de partij Verenigd Seychellen is maandag in staat van beschuldiging gesteld. De politicus spreekt zelf over een „politieke show” om tegenstanders van president Wavel Ramkalawan uit te schakelen.