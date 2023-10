De aandelenbeurzen in New York zijn maandag verdeeld, ondanks het afwenden van een shutdown van de Amerikaanse overheid. Het Congres in de Verenigde Staten stemde dit weekend in met een voorstel voor noodfinanciering tot er een overeenstemming is bereikt over een nieuwe begroting. Was een oplossing uitgebleven, dan waren tal van ambtenaren zonder salaris thuis komen te zitten.