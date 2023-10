Fietser zwaargewond door aanrijding met politieauto in Amsterdam

Een 26-jarige man uit Diemen is zondag ernstig gewond geraakt door een aanrijding in Amsterdam-Oost met een politieauto. Het slachtoffer reed op een fiets, de politieauto was onderweg naar een melding waarbij werd gedreigd met een mes. Rond 18.00 uur vond op de Kamerlingh Onneslaan de botsing tussen de politiewagen en de fietser plaats, meldt de politie maandag. De man werd na de aanrijding overgebracht naar het ziekenhuis.