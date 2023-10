De crowdfundingsactie voor de vorige week in het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum doodgeschoten docent en huisarts Jurgen Damen (43) is op verzoek van de familie beëindigd. Dat melden de initiatiefnemers van de actie op de inzamelingspagina van de site Steunactie. Alle donaties zullen worden teruggestort. Hoeveel geld er al was ingezameld, is niet bekend.