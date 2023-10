De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft zaterdag bij een boerderij in de provincie Utrecht een illegale slachterij aangetroffen, meldt de organisatie maandag. Op de boerderij werden vermoedelijk schapen onverdoofd gedood en geslacht, wat in Nederland alleen in erkende slachthuizen en onder toezicht van de NVWA is toegestaan.