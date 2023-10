In Zwolle is maandag bij een kinderdagverblijf een kind gewond geraakt nadat een auto het plein op was gereden. Volgens Veiligheidsregio IJsselland was de bestuurder van het voertuig onwel geworden. Het kind en de bestuurder zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege hun verwondingen, melden de veiligheidsregio en de politie.